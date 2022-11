Natale: “Secondo il prp, GNL Italia non può chiedere Calata Malaspina per le sue autobotti”

“Non è solo la pesante interferenza con il traffico commerciale, crocieristico e da diporto dei futuri traghetti in navigazione tra Calata Malaspina e il rigassificatore di Panigaglia. E’ a mio avviso importante anche il fatto che quella banchina richiesta da GNL Italia sia destinata, come prevede l’allegato 1 alle norme del PRP in vigore ‘Masterplan Waterfront della Spezia – Disciplina di dettaglio’, ai servizi portuali in genere e in particolare a Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza, escludendo attività commerciali. Come si possa tornare indietro rispetto a questa pianificazione è il punto su cui occorre fare chiarezza”. Questo il punto di vista del consigliere regionale Davide Natale in merito alla richiesta dell’azienda del gruppo Snam di trasbordare le autocisterne piene di gas naturale liquido a due passi dalla futura stazione crocieristica e dalla zona “civile” del lungomare della Spezia.

“Nessuno, almeno in questa fase storica in cui il problema energetico è avvertito in tutta la sua complessità, si schiera contro il progetto in sé – sottolinea Natale -. Quello che invece fa discutere sono le modalità di trasporto del gas da Panigaglia verso il consumatore finale rappresentato dal trasporto su gomma. Dopo anni e anni di discussioni che hanno coinvolto la città e il mondo imprenditoriale, sindacale e ambientalista, si è riusciti a mettere in campo una pianificazione portuale che divide la parte commerciale da quella crocieristica e turistica. Oggi la richiesta di GNL Italia rimette tutto in discussione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com