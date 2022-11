Per Giacomo Corvi esordio vincente con la Boxing Class La Spezia

Vittoria a Genova ieri per il pugile della Boxing Class La Spezia Giacomo Corvi, che ha avuto largamente la meglio ai punti sul padrone di casa Cosentino nella categoria 71 chilogrammi.

Corvi 28enne di Santo Stefano Magra si è presentato alla società che sta crescendo sempre anche più per merito del direttore generale Andrea Prassini sul territorio spezzino da oltre 22 anni. Allenato da Armando Bellotti Corvi ha chiesto di essere seguito con la borsa sempre pronta proveniente da altra asd, si è messo a disposizione e applicato con ascolto e abnegazione, e il suo impegno è stato premiato da un esordio vittorioso in trasferta.

