Per Trading Logistic un punto e tanto rammarico dopo la trasferta di Chieri

“Il risultato minimo (uscire dal Palafenera di Chieri almeno con un punto) con il massimo sforzo, quando indubbiamente sarebbe stato di gran lunga meglio il contrario. Chiariamoci doveva ottenere un risultato positivo e tanto ha fatto, ma quanta fatica!!! Tuttavia visto le condizioni fisiche di assoluta emergenza questo deve essere considerato un risultato assolutamente positivo. Alle assenze di Dimitrov per il riacutizzarsi del problema al ginocchio e di Marini con il problema alla spalla che ancora lo tormenta (entrambi in panchina per onor di firma), con Vaquer stoicamente in campo imbottito di antidolorifici, Pierro ancora alle prese con il problema al ginocchio si sono aggiunte le difficoltà proposte da un avversario ostico, ben messo in campo e che ha pienamente meritato la vittoria.

Coach Parisi parte con Mandoloni al palleggio e Lanzoni opposto, Moretti e Vaquer al centro, Cormio e Bonati schiacciatori e De Muro libero. Da parte chierese mister Specchia replica con Simonetti al palleggio e capitan Luccato opposto, Cefaratti e Mangano al centro, Del Noce e Robazza schiacciatori e Cocchia libero. Primi due set con andamento simile e finale in volata entrambi chiusi sul 25/23, il primo a nostro favore ed il secondo che Artide ai piemontesi portandoli sull’ 1 – 1. Sull’onda del pareggio Luccato e compagni partono forte nel terzo: 2/8 poi 8/16 poi 14/21 e chiusura con un netto 25/15 . La gara sembra segnata, Simonetti distribuisce alla grande, Cefaratti fa il “Simon” che non ti aspetti è Luccato martella da par suo sancendo il parziale. E invece Lanzoni e compagni reagiscono alla grande… De Muro regge alla grande in ricezione e difesa e il capitano e Cormio trascinano i biancoazzurri al pareggio chiudendo 25/18 incamerando così un punto preziosissimo. Come sabato scorso decisione al tie break ma stavolta il risultato finale premia la squadra avversaria che chiude sul 15/10 set ed incontro incamerando due punti meritati. A noi resta il rammarico di non aver potuto giocare la gara al massimo delle nostre possibilità ma l’orgoglio e la consapevolezza di aver lasciato sul campo tutte le nostre energie e questo ci basta. Verranno tempi e risultati migliori. Ora sotto con il lavoro in palestra ma soprattutto sul fronte medico/fisioterapico per risolvere le situazioni infortunistiche che ci affliggono per consentire a coach Parisi di poter contare sulla rosa costruita in estate al completo ed in piena efficienza”.

FENERA 76 CHIERI – NPSG TRADING LOGISTIC: 3/2

[23/25 (30′) – 25/23 (29′) – 25/15 (24′) – 18/25 – (27′) – 15/10 (16′)]

