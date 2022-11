Polizia locale, Sommovigo e Frau chiedono un accesso agli atti: “Non escludiamo di rivolgerci anche alla Corte dei conti”

Una richiesta di accesso agli atti apre un nuovo capitolo sulla vicenda legata ai vertici del comando della Polizia locale della Spezia. Ad avanzare la richiesta sono i consiglieri di minoranza dei gruppi consiliari “Spezia con te”, Partito democratico Articolo 1 rappresentati da Piera Sommovigo e Andrea Frau.

Il documento è indirizzato alla Segreteria generale del Comune della Spezia. In particolare, i due consiglieri chiedono di fare luce su alcuni punti e non escludono di sottoporre le problematiche anche alla Corte dei conti. Nel documento chiedono: “Copia di documenti, verbali e o atti sottoscritti comandante della Polizia Locale della Spezia successivamente al deposito della sentenza del Consiglio di Stato. Chiediamo anche una copia del provvedimento che, come riferito dal Sindaco in sede di audizione della Commissione di garanzia e controllo nella seduta del 28 ottobre 2022, consentirebbe al Comandante di proseguire nell’esercizio delle sue funzioni, dopo il deposito della citata sentenza, in quanto atto non impugnato. Chiediamo chiarimenti anche al competente Ufficio Legale in ordine alla possibilità, per l’attuale Comandante, di continuare a sottoscrivere, nella sua qualità, atti e o provvedimenti e o verbali che impegnano l’amministrazione verso l’esterno in presenza di sentenza immediatamente esecutiva, nonché se tale comportamento non possa costituire causa di eventuale danno erariale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com