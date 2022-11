Il prossimo Consiglio comunale di Rapallo approverà l’acquisto di Villa Devoto. Si tratta prima di tutto di un investimento dopo la vendita di Villa Riva. Villa Devoto sarà impiegata soprattutto per iniziative di carattere culturale o di rappresentanza o sede per celebrare matrimoni civili. Questa mattina il sindaco Carlo Bagnasco ha spiegato in una “diretta” il futuro utilizzo della villa: cliccare

https://fb.watch/gDjYiiTLvV/

