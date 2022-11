Sori: Villa Marina si rifà il look; rampicante impedisce la vista del Golfo

Villa Marina in via Crispi, 42 a Sori, già casa di riposo gestita dalle suore, si rifà il look. La proprietà, la società “Emerald Park Investments Park”, ha affidato all’impresa “Edilizia Interna di Gandino (Bergamo)”, il restauro conservativo delle facciate. Il parco, che dalla via Aurelia scende fino al mare, appare migliorato da quando la proprietà apparteneva ed era gestita dalle suore. Solo l’inferriata, posta da sempre a segnare il confine tra la via Aurelia e il parco di Villa Marina, è ricoperta di rampicante che, crescendo, impedirà ai passanti la vista del golfo.

(Foto Consuelo Pallavicini)

