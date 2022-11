Spezia guadagna due posizioni nel Rapporto sulla qualità della vita e passa al 63esimo

La Spezia è l’unica città ligure che guadagna un paio di posizioni nella ventiquattresima edizione del “Rapporto sulla qualità della vita in Italia”, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica assicurazioni. Una magra consolazione, comunque la provincia passa dal 65 esimo posto del 2021 al 63, mentre tutte le altre città scendono in classifica: la città metropolitana di Genova è in testa tra le città liguri ma perde 9 posizioni rispetto all’anno scorso passando dal 40esimo al 49esimo posto. Savona perde 3 posizioni e scende al 51esimo posto dal 48esimo. Sette posizioni in meno per Imperia che dal 66esimo posto passa al 73esimo.

Gli indicatori presi in esame per stilare questa classifica sono nove: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, reddito e ricchezza, sicurezza sociale e tempo libero. Nel resto d’Italia conquista la prima posizione la città di Trento che ottiene ottimi piazzamenti in quasi tutti gli ambiti presi in esame.

