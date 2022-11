Ucciso con una freccia: “Atto razzista, siamo sconvolti”. Domenica fiaccolata alla Maddalena

Genova. “Siamo sconvolti. Ci preoccupano questi atti di razzismo e mi auguro che l’omicida venga punito. Non vogliamo che passi per pazzo e venga subito rilasciato”. Patricia Rossi Rodriguez è una rappresentante della comunità peruviana a Genova. È stata lei a organizzare questa mattina una raccolta di generi di prima necessità per il figlioletto di Javier Alfredo Miranda Romero, il 41enne assassinato con una freccia nei vicoli della Maddalena. Era nato il giorno prima e lui stava festeggiando con un amico. Non sapeva che quella sera avrebbe trovato la morte.

Nel bar El Kiosco di via Canevari, gestito da una coppia di colombiani, si sono riuniti i suoi amici più cari, alcuni familiari e tanti latinoamericani residenti a Genova che hanno voluto manifestare con un gesto concreto la loro vicinanza. All’incontro ha partecipato anche il console generale del Perù a Genova, Carlos Tavero.

