Ucciso con una freccia, la comunità peruviana si stringe attorno alla famiglia di Javier

Genova. Una raccolta di indumenti e generi di prima necessità per il bimbo appena nato, rimasto orfano del papà: è l’iniziativa lanciata dalla comunità peruviana a Genova per stringersi intorno alla famiglia di Javier Alfredo Miranda Romero, il 41enne trafitto e ucciso da una freccia nella notte tra martedì e mercoledì.

L’appuntamento è questa mattina dalle 10 a mezzogiorno presso il bar El Kiosco di via Canevari, nella zona in cui abitava la vittima. “Come sappiamo un connazionale peruviano è morto e lascia dei figli, uno di loro è appena nato – scrive Patricia Rossi Rodriguez spiegando l’iniziativa su Facebook -. Come madre e donna, penso ai bisogni della creatura, per questo motivo con un gruppo di latino-americani ci siamo riuniti per organizzare una raccolta per il bebè. Invitiamo tutta la comunità latina a collaborare vista la tragedia che stanno attraversando la vedova e il bambino”. A condividere l’appello anche la consigliera comunale del Pd, Cristina Lodi.

