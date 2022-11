Un Maldini in gol contro il Milan. Gotti: “Gli ho detto all’ultimo che avrebbe giocato”

Maldini, schierato per la prima volta dall’inizio, ha segnato il gol della speranza proprio contro il suo Milan. “Non gliel’ho detto perché volevo lasciarlo libero dai pensieri il più possibile. Dopo aver letto la formazione, mi sono fermato 30 secondi con lui per spiegargli quale poteva essere per me la chiave della sua partita. Mi è piaciuto come l’ha interpretata, dove ha cercato gli spazi e nel contributo che ha dato in fase difensiva”.

Due gol in serie A per il figlio d’arte. Con la maglia del Milan contro lo Spezia la scorsa stagione, con la maglia dello Spezia contro il Milan questa sera. “Quello che mi ha guidato nel farlo giocare è come l’ho visto durante la settimana, nessun discorso legato al suo passato, alla sua famiglia e al fatto che giocava in un campo che conosceva. Non ho pensato al suo papà, che stimo molto, anche perché il papà ce l’hanno tutti i miei ragazzi insieme a dei sentimenti”.

