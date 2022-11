Albisola Superiore. Vigili del fuoco e squadre di volontari stanno cercando attivamente un uomo di 78 anni di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio.

L’anziano, residente ad Albisola, è uscito di casa per andare per funghi nei boschi intorno alla zona del Santuario della Pace e la zona della Torre Bregalla e non ha più fatto rientro a casa. L’ultimo contatto con il figlio, intorno alle 16 di oggi, con una telefonata. Dopodiché non si è saputo più nulla.

