Bastoni è in gruppo, potrebbe tornare con l’Hellas prima della sosta

Aquile subito al lavoro nella mattinata di domenica dopo la sconfitta di Milano, dato che martedì alle 18.30 sarà nuovamente la volta di scendere in campo, questa volta sul terreno amico del “Picco” contro l’Udinese. Seduta di scarico per i titolari del match di ieri sera, riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per il resto del gruppo, compreso Simone Bastoni, nuovamente a disposizione di mister Gotti dopo l’infortunio. Lo spezzino potrebbe tornare, seppur per qualche minuto, nel corso della gara contro l’Hellas, prima della lunga sosta mondiale. Per domani è in programma una seduta di rifinitura pomeridiana.

