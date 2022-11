Campane sì, campane no: a Mendatica cambia l’organizzazione dei rintocchi

Mendatica. La problematica della gestione delle campane non è nuova nei paesi e nelle città del nostro territorio dove tradizionalmente le ore vengono scandite dai campanili. Spesso però questa tradizione si scontra con le esigenze di quiete di alcuni abitanti le cui case si trovano nelle vicinanze delle torri campanarie.

A Mendatica, dopo una discussione durata mesi, tra lamentele di alcuni abitanti disturbati dai rintocchi delle campane e petizioni di altri abitanti per difendere l’uso del campanile per segnare le ore, la questione è approdata in consiglio comunale per trovare una soluzione di equilibrio.

