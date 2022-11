Doppio pareggio per il Park Tennis Genova in A1 maschile e A2 femminile

Genova. Un punto per il Park Tennis Genova sia in A1 maschile (3-3 in trasferta a Sassuolo) sia in A2 femminile (2-2 casalingo contro il Ceriano). Il Park sale così a quota 8 in classifica nel girone 1 e grande valore avrà, per l’esito finale, la supersfida di domenica prossima in casa contro Vela Messina, chiamata giovedì 10 novembre ad affrontare in casa TC Prato per la seconda e ultima sfida della quarta giornata.

A Sassuolo, Gianluca Mager conquista il primo punto grazie al 6/3 6/3 maturato in soli 49 minuti contro Alessio Tramontin. È Federico Bondioli a pareggiare il conto dopo quasi due ore di gioco: lo spagnolo Pablo Andujar deve arrendersi 2/6 6/4 6/0. Il Park va poi sul 2-1 grazie a Luigi Sorrentino, abile a schiacciare sull’acceleratore già nel primo set (6/2) contro Mattia Ricci e a non disunirsi nel secondo vinto 7/5. Fabio Fognini, all’esordio stagionale con il Park a distanza di 7 anni dall’ultimo match, parte in salita contro Enrico Della Valle ma poi è bravo a direzionare dalla sua parte l’esito del primo set (7/5) e firmare poi il secondo con il punteggio di 6/4. Nei doppi Sassuolo riesce a imporsi prima con Dalla Valle-Tramontin (7/6 6/3 su Mager-Fognini) e poi con Bondioli-Mazzoli (6/4 4/6 10/7/ su Andujar-Sorrentino).

