Eccellenza. L’Albenga cura i dettagli per vincere il campionato: ritiro a Sarzana prima della Forza e Coraggio

La vittoria contro la Cairese di domenica scorsa, oltre ad aver consentito di allungare in classifica la distanza dalla diretta inseguitrice, ha spostato in alto l’asticella dei record ingauni, in quanto mai la squadra, nel corso della sua decennale storia, ha conseguito dieci vittorie consecutive in altrettante gare di campionato fino a oggi giocate.

Un record anche a livello nazionale, dove nessuna squadra in tutti i campionati di Eccellenza, ha vinto dieci partite di seguito. E’ pur vero che solo il Campobasso, nell’Eccellenza molisana, può vantare nove partite vinte su nove giornate di campionato ed è facile che arrivi pure a dieci. Ma al momento è l’Albenga che ha il numero massimo di vittorie consecutive.

