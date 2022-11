Ecosostenibilità urbana, Legambiente: “In Liguria prodotti troppi rifiuti procapite, poche piste ciclabili e verde pubblico”

Liguria. Esce oggi Ecosistema Urbano 2022 – il rapporto di Legambiente realizzato con il contributo scientifico di Ambiente Italia e la collaborazione editoriale de Il Sole 24 ore che analizza la qualità e le performance ambientali dei comuni capoluogo – e i dati della 29° edizione mostrano un’Italia in cronica emergenza a cominciare dall’inquinamento atmosferico che torna a crescere nelle aree urbane.

Meritano citazione i numeri sempre elevati delle concentrazioni di biossido di azoto di Milano, Torino o Palermo o dei giorni di superamento dei limiti dell’ozono a Torino, il sempre alto numero di auto circolanti di Catania (79 auto ogni 100 abitanti). Colpiscono il 15,4% della raccolta differenziata a Palermo, ma anche il 37,5% di Napoli e il 36,2 di Genova (il 35% era l’obiettivo normativo da raggiungere nel 2006), oppure il fatto che a Bari quasi il 50% dell’acqua potabile immessa in rete va sprecata. Così come impressionano gli oltre 8 morti e feriti ogni 1000 abitanti per incidenti stradali registrati a Firenze e Genova.

