Fauna selvatica, Confagricoltura: «inconcepibile che i cacciatori minaccino di non svolgere l’attività venatoria per lo smaltimento dei cinghiali»

Genova. «Apprendiamo – interviene con forza il presidente di Confagricoltura Liguria, Luca De Michelis – che stante le regole, che di fatto stabiliscono che nelle zone soggette alla PSA i cinghiali abbattuti debbano essere avviati allo smaltimento, molti cacciatori desisterebbero dall’attività venatoria non potendo ‘consumare’ la carne degli ungulati».

«Se tale intenzione fosse confermata nei fatti – prosegue la nota di Confagricoltura Liguria – saremmo di fronte ad un’inconcepibile ed inaccettabile presa di posizione che, tra le altre cose, ci fa risultare sempre meno procrastinabile la messa in campo di norme precise e puntuali sulla gestione della ‘filiera della carne di cinghiale’, vero problema, evidentemente, per i cacciatori che paiono più interessati a ciò che ad una salvaguardia del territorio e delle sue attività, in un momento critico come quello della gestione della cronica emergenza PSA nei territori del genovesato e di parte del savonese».

