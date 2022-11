Come annunciato oggi da mister Gotti Simone Bastoni torna fra i convocati dello Spezia per la partita in programma domani alle 18.30 al Picco contro l’Udinese. L’allenatore non potrà invece contare su Kovalenko e Gyasi ancora out mentre dopo aver scontato il turno di squalifica rientra fra i convocati anche Nikolaou.

La lista dei convocati:

