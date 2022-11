Il ristorante La Brinca di Ne premiata a Golosaria, tanti altri nomi liguri tra i protagonisti

Genova. Grande successo per la Liguria a Golosaria, manifestazione faro del settore enogastronomico targata Gatti Massobrio giunta alla diciassettesima edizione, con l’area espositiva di 36 mq dedicata ai Food Ambassador, le tre DOP Basilico, Olio e Vino, vessilli della nostra regione nel mondo.

“Mi ha fatto particolarmente piacere partecipare ad una premiazione – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana – in cui abbiamo raccolto i frutti del lavoro del mio Assessorato, di Agenzia in Liguria, di Enoteca Regionale, dei Consorzi delle DOP e della Focaccia di Recco IGP in chiave di valorizzazione del territorio. Mi congratulo quindi con la trattoria La Brinca di Ne (Ge) che ha ricevuto il prestigioso premio Corona Radiosa Rossa, unico ristorante in Italia scelto tra 3800 meritevoli”.

