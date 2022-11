Investito da un’auto e poi trascinato da un tir sull’A10, ecco come è morto un profugo afgano in fuga verso la Francia

Ventimiglia. Sognava di raggiungere la Francia e per farlo aveva deciso di attraversare la frontiera, camminando sulle corsie dell’Autostrada, al buio delle cinque e trenta di lunedì mattina. Ma il suo sogno, come la sua vita, si è infranto prima contro un’auto, che lo ha investito e poi contro un tir, che lo ha trascinato per un centinaio di metri, fino al casello della barriera autostradale di Ventimiglia.

Ennesima vittima delle frontiera è un richiedente asilo di circa vent’anni, di nazionalità afgana. Non è ancora chiaro se il giovane fosse da solo al momento dell’incidente o se con lui ci fossero altri stranieri. Sul caso sta indagando la polizia stradale di Imperia, che all’alba di oggi ha effettuato un accurato sopralluogo e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

