L’89’ è il minuto da incubo. Lo Spezia ci perse anche lo scorso anno contro l’Udinese

Il gallese Ampadu in mediana ad alzare i giri del motore di un centrocampo tecnico ma certamente poco aggressivo, per caratteristiche. E magari Daniele Verde dall’inizio, seppur falcidiato dai problemi fisici, per sfruttare quelle doti che sono tanto mancate allo Spezia nelle prime tredici giornate di campionato. Solo suggestioni in verità, spunti di riflessione messi insieme dopo la gara in casa del Milan, che ha portato una vittoria a secondi dal gong ma che ha confermato le problematiche di questa squadra, specialmente sulla lunga distanza, visti i tanti gol presi in generale, ma soprattutto nell’ultissima parte di gara.

E’ successo a Napoli, contro la Fiorentina e sabato a San Siro, tre punti accarezzati che avrebbero inoltre garantito quel plus di convinzione in più. E invece si sono trasformate in sconfitte brucianti, proprio perché arrivate ad un passo dalla meta. Contro l’Udinese Gotti non recupererà i lungodegenti e dunque dovrà comunque attingere dal medesimo gruppo di giocatori che sarà poi lo stesso a disposizione per la partita del “Bentegodi”, probabilmente con il solo Bastoni in più, ovviamente con pochissimi minuti potenziali nelle gambe.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com