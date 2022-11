“La sindaca Ponzanelli ricorda Jacobs con una fantastica gimkana linguistica”

“Nella giornata del ricordo condiviso fra la città natale di Rudolph Jacobs – Brema, in Germania – e la città che lo vide disertare dalla Wehrmacht per unirsi alla lotta partigiana sui nostri monti – Sarzana – la Sindaca Ponzanelli è riuscita a realizzare una fantastica gimkana linguistica”. Così in una nota Paolo Bufano, esponente Pd Sarzana. “È riuscita cioè – prosegue – a commemorare Jacobs senza pronunciare neppure una volta le parole “Nazismo”, “Fascismo”, “Resistenza”, “Lotta partigiana” e “Liberazione”. Ci vuole davvero una padronanza della circonlocuzione rimarchevole. La Sindaca ha detto che “la memoria è, insieme, un onore e un impegno. Un onore: commemorare la vita e la morte di tante donne e uomini che avevano scelto di combattere per la libertà, anche in un paese lontano. Un impegno: quello di non dimenticare e di ricordare gli orrori dei totalitarismi e della soppressione delle libertà”. Parole nobili, nette, esplicite, inequivoche con le quali si sarebbero potuti commemorare indifferentemente anche i fieri Liguri che si batterono vittoriosamente a Marciaso contro i Romani invasori nel 186 avanti Cristo. Ma con le stesse toccanti ed elevate parole la sindaca Ponzanelli avrebbe potuto ricordare anche i ‘burgenses’ sarzanesi che avevano valorosamente cacciato Enrico da Fucecchio nel 1276. Parole assai calzanti quelle della Sindaca anche se si fosse dovuto ricordare il contributo dei Sarzanesi al Risorgimento, Pasquale Berghini, Don Carlo Chiocca e gli insorti del 1853… Insomma un canovaccio buono per ogni ricorrenza. Basta lasciarne fuori parole sconvenienti come appunto “Nazismo”, “Fascismo”, “Resistenza”, “Lotta partigiana”, “Liberazione”…”

