Loano, tutto pronto per la quinta edizione del 4Chiese Trail – Memorial Lucio Burastero

Loano. E’ ormai tutto pronto per la quinta edizione del “4Chiese Trail #solopercaviglieforti – Trofeo Csen Memorial Lucio Burastero”, la gara di trail-running organizzata dall’Asd Krav Maga Parabellum di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Comune di Pietra Ligure, del Comune di Giustenice, del Comune di Boissano e di Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale). La competizione si svolgerà domenica 13 novembre rientra nel calendario di gara nazionale.

Il trail è intitolato a Lucio Burastero, figura importante del panorama verzino il cui ricordo è sempre vivo nel cuore degli abitanti della frazione loanese e di tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne l’impegno nella valorizzazione e nel rispetto della montagna e della natura. Lucio Burastero è nato il 15 aprile 1931. Cresciuto a Verzi di Loano, è venuto a mancare ai sui cari il 13 settembre 2015. Nel 1940, a causa della guerra, rimase orfano di padre e perciò si mise presto al lavoro con lo zio, che lo portava su per Monte Carmo con i muli a tagliare il fieno da dare al bestiame e a raccogliere castagne e funghi. Quest’ultima divenne presto una delle sue più grandi passioni e lo portò a percorre il comprensorio in lungo e in largo su e giù per pendii e sentieri. Pendii e sentieri che oggi sono diventati l’arena della competizione: proprio grazie alle sue memorie e alle sue indicazioni, molti di questi tracciati sono stati riscoperti e portati a nuova vita.

