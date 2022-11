Meteo, oggi nubi in aumento sulla Liguria e da domani tornano le piogge

Genova. Nel corso dei prossimi giorni umidi flussi meridionali in progressivo aumento, per questo motivo è atteso un graduale incremento della nuvolosità con qualche fenomeno piovoso associato. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 7 novembre, al mattino molte nubi sul settore centrale e sullo Spezzino orientale, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio concentrazione della nuvolosità sui versanti padani occidentali, ampi spazi soleggiati altrove. In serata nuovo aumento della nuvolosità sul centro-levante, non si esclude qualche pioviggine o debole piovasco associato. Venti: tra deboli e moderati da sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Mari: tra poco mosso e mosso sul bacino centro-orientale, poco mosso altrove. Temperature: stazionarie o in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 9 e 22 gradi, nell’interno tra -1 e 19.

» leggi tutto su www.genova24.it