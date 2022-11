Patente scaduta, autocarro non assicurato, etilometro “allegro”: alla guida in Corso Cavour

Un uomo è stato denunciato ieri pomeriggio dalla Polizia Locale per guida in stato di ebbrezza alcolica dopo essere stato fermato per un controllo in Corso Cavour. Oltre a questo, ha collezionato una serie di sanzioni per circa 1.100 euro: era infatti alla guida di un autocarro mai assicurato e con la patente sospesa da circa due anni.

Il motivo: non si era mai sottoposto agli esami medici obbligatori per verificare la persistenza dei requisiti psico-fisici necessari a condurre veicoli, disposta a seguito di una segnalazione delle forze dell’ordine che lo avevano colto a consumare stupefacenti nel 2020.

