Piazza Europa all’insegna del Versilia Style: il ritorno de “Il Mercatino di Forte dei Marmi”

Famoso in tutta Italia come “Non il Solito Mercato” e protagonista di un tour nelle città e località turistiche più importanti della penisola, fa ritorno alla Spezia “Il Mercatino da Forte dei Marmi”. Domenica 13 novembre, in piazza Europa, appuntamento con i banchi originali del Forte, ovvero con il top della manifattura e dell’home design made in Italy. In più una gradita sorpresa: lo sconto speciale del 10% (scaricabile dal sito ufficiale www.ilmercatinodafortedeimarmi.com) per un imperdibile anticipo del Black Friday. Un allestimento suggestivo che sa anche ricreare quell’atmosfera unica, familiare e simpatica, tipica della vacanza a Forte dei Marmi.

Dalle 8 alle 19, i tanti appassionati del Versilia Style ritroveranno la consueta offerta commerciale di alta qualità, a prezzi decisamente competitivi. Di grande attrattiva i capi in cachemire, caldi, eleganti, una raffinata difesa dal freddo, resistenti nel tempo e di grande fattura artigianale. Molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come il pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze

gastronomiche e gli articoli più chic per gli amici a 4 zampe. Tutti articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa, come ama ricordare il Presidente del Consorzio fortemarmino, Alessandro Mattei. Gli elementi ci sono tutti per una giornata davvero unica, speciale ed esclusiva.

