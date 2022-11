Progetto Erasmus+, firmato il protocollo d’intesa

La Giunta Peracchini ha approvato in data odierna il protocollo d’Intesa tra il Comune della Spezia e l’ordine dei giornalisti-Consiglio Regionale ligure per iniziative di collaborazione nell’ambito del progetto Erasmus+. A partire dal 2020 l’ODG Liguria ha promosso l’internazionalizzazione dei curricula dei giornalisti liguri, con progetti di formazione internazionale cofinanziati dal Programma Erasmus+ inviando all’estero 54 giornalisti, di tutte le province liguri, per formazioni sulle tematiche della lotta alle fake news e dell’approfondimento della conoscenza delle istituzioni europee. Tra gli obiettivi del progetto rientra la condivisione sul territorio di conoscenze e competenze acquisite dai giornalisti partecipanti e la costruzione di una rete territoriale per un’informazione più libera e autorevole. “L’amministrazione con questo protocollo d’intesa siglato con l’Ordine dei Giornalisti, intende mettere a disposizione il proprio supporto organizzativo per organizzare incontri, rivolti alle varie realtà sociali cittadine, su tematiche di attualità approfondite in ambito internazionale dai giornalisti aderenti al progetto– dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – molto importanti, infatti, sono tutte quelle azioni rivolte alla lotta alla diffusione delle fake news, l’alfabetizzazione mediatica del pubblico e la promozione dei valori europei”.

