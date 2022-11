Rossetti (Pd): “Modificare la legge regionale sul rimborso per l’acquisto di parrucche per pazienti oncologici”

Liguria. Due modifiche alla legge regionale riguardo al rimborso sull’acquisto delle parrucche per pazienti oncologici. A proporle è il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“Serve una comunicazione strutturata e capillare nei centri oncologici e negli ospedali per far sapere alle donne, soggette a chemioterapia o alopecia per altre patologie, con un Isee fino a 10mila euro, di poter chiedere il contributo di 250 euro per l’acquisto di una parrucca, come previsto dalla legge regionale 15/2013 e 22/2020”.

