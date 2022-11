San Bartolomeo al Mare. Incidente stradale sull’A10 all’altezza del chilometro 103 tra San Bartolomeo e Imperia Est direzione Ventimiglia. Un mezzo pesante è uscito fuori strada, intorno alle 6 del mattino, finendo in un’aiuola spartitraffico per cause in via di accertamento. Non ci sono altri mezzi coinvolti. L’autista è stato trasportato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco.

