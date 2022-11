Sergio Staino, presidente del Club Tenco ricoverato in gravi condizioni

Sanremo. Sergio Staino, presidente del Club Tenco e vignettista è ricoverato all’Ospedale di Firenze in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita. Ottantadue anni pochi giorni fa era a Sanremo per il Tenco.

Staino ha creato il personaggio di Bobo pubblicato per la prima volta nel 1979 sulla rivista Linus. Nato e cresciuto a Piancastagnaio, in provincia di Siena, Staino si è laureato in architettura e per anni ha insegnato educazione tecnica presso vari licei della provincia di Firenze.

