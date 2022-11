Sestri: sabato 12 novembre, asta di 17 biciclette

Dall’Associazione FIAB Tigullio Vivinbici



Fiab Tigullio organizza per sabato 12 novembre un’asta di biciclette in buone condizioni che saranno disponibili con una base di partenza di 10 €.

Tra le 17 biciclette messe a disposizione sono presenti varie tipologie e modelli adatti non solo agli adulti ma anche ai bambini ed ai ragazzi: sarà possibile visionarle in anteprima accendendo all’album Facebook sul quale verranno caricate tutte le fotografie e le caratteristiche di ognuna a partire dal 10 novembre.

Chi è interessato può presentarsi a Sestri Levante, in Piazza Lavoratori della Fit, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sabato 12 novembre.

» leggi tutto su www.levantenews.it