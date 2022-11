Spezia-Udinese, dirige Piccinini. Al Var c’è Marini

Sarà il forlivese Marco Piccini a dirigere Spezia-Udinese in programma martedì allo stadio Picco con fischio d’inizio alle 18.30. Classe 1983, inizia ad arbitrare nella sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Ingegnere edile, approda tra i professionisti nel 2011 e nel 2020 arriva alla serie A. Piccinini è un arbitro a cui piace fischiare poco e far correre il gioco, abbastanza parsimonioso nella gestione dei cartellini. Ottavo incrocio con gli aquilotti, i precedenti tutti al Picco, tranne l’ultimo: nell’aprile 2021 fischia in Bologna-Spezia 4-1. L’ultimo in casa invece è il 2-1 contro Sampdoria. Oltre a quella patita in casa dei rossoblu, un’altra sola sconfitta, quella contro il Parma che permise ai ducali di accedere alla serie A nel 2018. Con lui gli assistenti Scarpa e Cecconi. Il quarto uomo è Gualtieri, al Var ci sarà Marini e all’Avar Muto.

