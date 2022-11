“Tracciato alternativo a Napoleonica decongestionerebbe traffico e garantirebbe transito in sicurezza autocisterne”

La Napoleonica domani in consiglio regionale: sulla Strada provinciale 530, che collega La Spezia e Porto Venere, è stata infatti presentata un’interrogazione da parte del gruppo consiliare della Lega. “La Sp 530 si snoda tra il Comune della Spezia e il Comune di Portovenere attraversando il centro abitato e rappresenta l’unico collegamento via terra con il rigassificatore di Panigaglia. E’ un’arteria molto trafficata con pesanti ricadute negative sulla viabilità e conseguenti disagi quotidiani per residenti e lavoratori, situazione aggravata anche dal transito delle autocisterne del rigassificatore di Panigaglia”, osservano i consiglieri leghisti Mai, Garibaldi, Brunetto, Piana e Riolfo.

“La Sp 530 non presenta le condizioni per garantire il transito in sicurezza di autocisterne”, proseguono, e, “preso atto delle iniziative di un gruppo di cittadini volte a promuovere uno studio di fattibilità per viabilità alternativa alla Sp 530” e “valutato che la presenza di un tracciato alternativo alla Sp 530 andrebbe a decongestionare il traffico veicolare che al momento grava interamente sulla Napoleonica, garantendo al contempo il transito in sicurezza delle autocisterne”, interrogano il presidente Toti e la giunta regionale “per sapere se vi è intenzione di promuovere uno studio di fattibilità per viabilità alternativa alla Strada provinciale 530, al fine di sgravarne il traffico veicolare”.

