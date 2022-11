Turismo e trasporto serale, Frijia: “Potenziamento per la prossima estate”

Parcheggi e mobilità per alcuni aspetti spine nel fianco del turismo spezzino. La mancanza dei primi è sempre stata messa in evidenza dagli operatori, la seconda è una richiesta frequente degli ospiti raccolta al point turistico di Confartigianato in Largo Fiorillo. Temi sottoposti anche all’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia questa mattina nell’abito della presentazione dei dati dell’extralberghiero di Welcome to la Spezia.

“Sul tema dei parcheggi stiamo lavorando per l’ampliamento dei parcheggi di Piazza D’Armi e Megacine e saranno pronti per la fine del 2023 – ha spiegato Frija -, non saranno pronti per alcuni grandi eventi ma per il raduno dei bersaglieri abbiamo chiesto supporto alla Marina militare. Per Via Carducci inoltre stiamo lavorando per riattivare il servizio navetta, che tornerà sicuramente”.

