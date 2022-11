Udinese sempre corsaro al ‘Picco’ in Serie A, ma Gotti ci prova: le probabili formazioni della gara

Gli incroci tra Spezia e Udinese, negli ultimi anni, hanno sempre coinciso con un momento storico per le Aquile, che hanno conquistato contro friulani la prima vittoria della propria storia in Serie A e, circa sei mesi fa, vincendo alla Dacia Arena hanno matematicamente strappato la salvezza con una giornata di anticipo. Spezia e Udinese tornano ad affrontarsi e lo faranno al ‘Picco’, un campo che per i bianconeri di Sottil nelle ultime stagioni è sempre stato favorevole. Se a Udine le Aquile hanno sempre vinto dall’arrivo in A, ecco che in Liguria sono sempre stati i bianconeri a prevalere, con due 0-1 molto simili. Il primo, nell’anno di Vincenzo Italiano in panchina, firmato De Paul su calcio di rigore, mentre il secondo, lo scorso, deciso dal primo gol in Serie A di Samardzic, dopo un’ottima prestazione dei bianchi di Thiago Motta, alla prima in A con il pubblico in casa.

In generale sono otto i precedenti tra Spezia e Udinese in casa delle Aquile, leggermente a favore dei liguri. Mai un pari tra le due squadre, alle due vittorie consecutive negli ultimi incroci, l’Udinese ne aggiunge solo una nella sua storia contro le cinque spezzine, tutte però lontane più di settant’anni e in Serie B o categorie minori. Da quello che emerge dagli ultimi incroci, Spezia-Udinese è sempre stata una partita combattuta, sul filo del rasoio, sempre decisa nei secondi tempi. Un dato che, se riproposto nella stagione attuale, non andrebbe a favorire la squadra di Gotti, solo tre volte in gol nei secondi quarantacinque minuti in queste prime tredici giornate di campionato, al contrario dell’Udinese, macchina da gol con ben quattordici marcature avvenute nella ripresa. E proprio nella ripresa l’Udinese è riuscito a riacciuffare l’ultima partita contro il Lecce, che ha certificato il lieve calo dei friulani nell’ultimo periodo, dopo il grande avvio di stagione che ha visto la squadra di Sottil battere – tra le altre – la Roma e l’Inter. Una vittoria che manca da più di un mese e solo quattro punti nelle ultime cinque partite per i bianconeri di Sottil, ottavi in classifica e senza dubbio la grande sorpresa di questa prima parte di campionato.

