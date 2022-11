Varato il primo Sanlorenzo 57Steel

Sanlorenzo 57Steel

Sanlorenzo ha varato oggi alla Spezia, sede della produzione superyacht del cantiere, la prima unità della linea 57Steel. Questo primo esemplare di 56,50 metri di lunghezza con cinque ponti e una stazza di 1050 GT è il prototipo della linea e verrà consegnato al suo armatore a inizio 2023. La vendita è stata perfezionata dalla broker house West Nautical che ne ha seguito anche il project management. “La messa in acqua di questo modello in metallo – osservano da Sanlorenzo – segna un appuntamento molto importante nella costante crescita della Divisione Superyacht”.

A livello di design, il nuovo nato in casa Sanlorenzo è stato curato da Bernardo Zuccon, studio Zuccon International Project, che per la prima volta ha realizzato le linee esterne di un superyacht di queste dimensioni. “Il 57 Steel – osserva Zuccon – è un progetto ambizioso dietro il quale c’è stato un intenso percorso di sperimentazione tipologica, uno studio molto importante sempre alla base della ricerca che Zuccon International Project conduce con passione sin dall’inizio della collaborazione con Sanlorenzo. L’obiettivo è stato quello di creare un’imbarcazione di circa 1050 GT con contenuti funzionali e di vita che si trovano normalmente su barche di misure superiori. Da un punto di vista progettuale, la sfida più importante è stata riuscire a trovare il giusto bilanciamento tra i volumi e le proporzioni che caratterizzano la barca. Non c’è una un’ostentazione del segno e le linee esterne hanno un andamento definito ed estremante fluido, trasparente e limpido in cui traspare il linguaggio del cantiere. Possiamo definire 57 Steel: un sapiente gioco di equilibri tra contenuto e contenitore”.

