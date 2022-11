Vespucci, ieri la nave scuola più bella del mondo è stata visitata da 10mila persone

Genova. Le visite guidate all’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, ancorata nel Porto Antico di Genova davanti ai “Magazzini del Cotone”, stanno riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Nella sola giornata di ieri quasi 10mila persone hanno avuto l’opportunità di ammirare l’eleganza di questa vera e propria “regina” dei mari.

“Salire sull’Amerigo Vespucci – sottolinea il sindaco di Genova Marco Bucci – è sempre una grande emozione per prestigio, storia e tradizione. Ancora più emozionante ieri è stato vedere la fila di tante famiglie genovesi in coda per visitare la nave scuola simbolo della Marina Militare italiana. È sempre un grande piacere averla attraccata ai nostri moli o vederla solcare il nostro mare. Ai genovesi che non sono ancora saliti consiglio di non perdere l’appuntamento di domani”.

