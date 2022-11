Agudelo: “Resta l’amaro in bocca. Ora con il Verona come in una finale”

Amarezza per il pareggio, ma la consapevolezza di aver interpretato al meglio la gara. Kevin Agudelo parla nel post gara, analizzando l’1-1 contro l’Udinese: “Rimane l’amaro in bocca. Secondo me abbiamo avuto parecchie occasioni e potevamo fare un gol in più, abbiamo migliorato diversi dettagli. C’è mancato questo, c’è mancata concretezza e alla fine abbiamo pagato questa ripartenza e il pareggio. Loro poi hanno creato qualcosina, ma al di là della traversa niente di che. Dispiace. Il nostro obiettivo è giocare queste partite, che sono come finali: sono partite molto importanti, come oggi quella col Verona. Siamo uniti, oggi abbiamo messo tutto in campo e si è visto. Proveremo a dimostrarlo anche domenica. Un po’ di fortuna manca, ma dobbiamo cercare di chiudere le partite il prima possibile, è andata male, volevamo vincerla”.

Ma come lo Spezia, anche il colombiano può ancora crescere e migliorare, con un Gotti che crede molto in lui: “Ho tante cose da migliorare, ma sono già migliorato tanto. Posso fare di più, cercherò di farlo. Gotti mi chiede di sbagliare meno gli ultimi passaggi, di fare una scelta più giusta perché a volte esagero un po’ nel portare palla. Mi dice di scegliere il momento giusto e io gli dico che ci provo”.

