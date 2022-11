Albissole, Sarpero duro dopo la sconfitta rimediata domenica: “Atteggiamento vergognoso da parte di tutti, nel secondo tempo siamo stati presi a pallonate”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo Andrea Picasso di Quiliano è andata in scena Albissole-Letimbro, gara valevole per la settima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A) conclusasi con il risultato di 2-3 in favore della formazione ospite.

Nel post partita ad esprimere tutta la delusione accumulata in casa biancazzurra ci ha pensato Carlo Gino Sarpero. I Ceramisti infatti, dopo un avvio di stagione esaltante, nelle ultime tre giornate non sono più riusciti a vincere e, contro la formazione allenata da Maurizi Oliva, sono tornato a conoscere la sconfitta a circa due anni dall’ultima volta.

