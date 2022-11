Zoet 6,5 – Chiamato all’ultimo secondo a sostituire Dragowski, non viene impegnato più di tanto dall’Udinese. Mezzo punto in più per il perfetto italiano con cui dirige i compagni nel giro palla. Ora manca solo la cadenza spezzina.

Ampadu 7 – Lancio splendido per Reca oltre la linea della difesa a mostrare cosa può dare il 3-5-2 sugli esterni. Silvestri e traversa gli negano il gol da due passi. Poi passa in mediana dove si dimostra efficace e consapevole dei suoi mezzi.

