Canotaggio/ Bene l’Argus alla Silver Skiff di Torino

Buoni risultati per i giovani atleti della Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure a Torino sul Po, nelle gare internazionali di Canottaggio Silver Skiff e Kinder Skiff, che si sono disputate il 5 e 6 novembre. La gara prevede diversi percorsi per le varie fasce di età. La gara maggiore, nata nel 1992, si svolge sul percorso Cerea-Isolotto di Moncalieri-Cerea, per un totale di 11 km.

Partecipano alla Silver Skiff riservata agli adulti i canottieri delle più importanti società italiane e straniere: campioni del mondo e olimpici e atleti amatori su un percorso atipico di 11 km a cronometro. Quest’anno gli atleti in gara erano 623.

» leggi tutto su www.levantenews.it