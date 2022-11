Chiavari: collaudo porto, l’assessore era presente da remoto

Da Daniela Colombo e Giovanni Giardini

I sottoscritti Giovanni Giardini e Daniela Colombo in relazione all’articolo pubblicato sul sito internet” Levantenews- La voce del Tigullio” in data 03/05/2022 ( rinvenibile al seguente indirizzo https://www.levantenews.it/2022/05/03/chiavari-in-porto-eventi-culturali-ma-manca-il-collaudo/) precisano che la seduta della Commissione Collaudo per i lavori di ampliamento del Porto Turistico di Chiavari convocata in presenza per il 04 aprile 2022 non ha potuto avere valenza deliberativa “per assenza del plenum dei componenti la Commissione” dovuto all’assenza, per indisposizione del Dirigente Ing. Luca Mario Bonardi e non del Presidente (quale delegato del Sindaco) della Commissione di Collaudo ed Assessore ai Lavori Pubblici, Arch. Massimiliano Bisso, che, diversamente di quanto deliberato in sede di Commissione del 17.02.2022 e da quanto indicato nella lettera di convocazione della riunione in cui l’ Arch.Bisso aveva invitato i componenti a partecipare in “presenza” senza, infatti, alcuna indicazione sulle modalità di partecipazione in video conferenza, non era presente fisicamente nei locali Comunali, ma, pur tuttavia, ha partecipato alla seduta, collegandosi in remoto.

