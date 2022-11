Chiavari: studenti e volontari venerdì a pulire la spiaggia

Da PuliAmo sentieri

Venerdì 11 novembre 2022, in mattinata, la Classe 4ªA MAT dell’Istituto Professionale “De Ambrosis” di Chiavari parteciperà con entusiasmo all’attività di pulizia sulle spiagge del Lungomare di Chiavari (zona sottostante il Bar Don Luigi) in collaborazione con il Gruppo PuliAMO Sentieri e con la mediazione del Consigliere Comunale Avvocato Nicola Orecchia, che ha permesso l’incontro tra scuola e ambiente.

Accompagnati dalle docenti Prof.ssa Cristina Castagnino, Prof.ssa Assunta Gabriella Pagano, Prof.ssa Alice Maruelli, e guidati dai volenterosi giovani capitanati dal tesista in Ingegneria Ambientale Matteo Migone, gli Alunni della 4ªA MAT consolideranno il valore del rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza ad una comunità attraverso la realizzazione di un’azione virtuosa. Durante la mattinata, gli studenti e i volontari saranno supportati dalla presenza di un operatore di Aprica, gestore del servizio rifiuti nel Comune di Chiavari.

