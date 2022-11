Sono 988 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore grazie a 7.210 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 120, Savona 118, Genova 611, La Spezia 139. Il bollettino odierno riporta quattro decessi avvenuti fra il 27 ottobre e il 6 novembre, per un totale di 5.638 da inizio pandemia, 660 dei quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.379 su 10.344. In calo la pressione sugli ospedali dove attualmente sono ricoverate 236 persone (-4) di cui quattro in terapia intensiva mentre sono 5 i nuovi ingressi nelle strutture dell’Asl5 per un totale di 44, una delle quali in terapia intensiva. Nelle ultime 24ore infine sono risultate guarite 1.096 persone per un numero complessivo di 593.672 da inizio emergenza. I liguri in isolamento domiciliare passano da 6.117 a 6.028.

L’articolo Cinque ricoveri nello Spezzino dove i casi attivi sono quasi 1.400 proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com