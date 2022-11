Da oggi riscaldamenti accesi a Genova: “Gli anziani non possono stare al freddo”

Genova. Via libera da oggi all’accensione degli impianti di riscaldamento a Genova. I caloriferi si potranno tenere accesi per 11 ore al giorno (anziché 12) a una temperatura massima di 19 gradi, limite che vale per i sistemi centralizzati e per quelli autonomi. È l’effetto delle misure varate dal Governo per contenere i consumi di gas, recepite dal Comune di Genova senza particolari deroghe.

A stabilire le date e gli orari di accensione è infatti il Dpr 412 del 1993, modificato dal decreto dell’ex ministro Cingolani dello scorso 6 ottobre, che suddivide l’Italia in diverse fasce climatiche: Genova, con 1.435 gradi giorno, rientra nella zona D. La stessa di Roma, dove tuttavia il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che posticipa l’avvio dei termosifoni al 21 novembre, allungando il risparmio energetico di due settimane. Nel capoluogo ligure nessun provvedimento restrittivo, complice il calo termico registrato negli scorsi giorni.

» leggi tutto su www.genova24.it