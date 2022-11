Elezioni Città Metropolitana, Podestà (FI): “Grazie di cuore a chi mi ha votato, ora al lavoro per il territorio”

Genova. “L’elezione a consigliere metropolitano è per me un grande onore ed una grande responsabilità nei confronti del territorio” dichiara il vicesindaco di Ne Fabrizio Podestà, neo eletto consigliere metropolitano.

E prosegue: “Il risultato personale, che tra gli eletti in Consiglio mi ha visto quale candidato più votato in termini di singoli grandi elettori, è andato anche oltre le mie aspettative: di questo desidero ringraziare tutti i sindaci e i consiglieri comunali che con il voto hanno inteso manifestarmi la loro stima e la loro fiducia, dalla Val Petronio fino a Genova passando per i Comuni costieri e il nostro entroterra, dalla Val Graveglia, dalla Val Fontanabuona, dalle Valli Sturla e Aveto, dalla Val Trebbia. Garantisco sin d’ora tutta la mia disponibilità ed il mio impegno per dare risposte concrete ai problemi su cui la Città Metropolitana ha competenze e possibilità d’intervento. Da amministratore locale sarò sempre al fianco alle istanze del territorio e degli altri amministratori locali”.

