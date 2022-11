Incidente stradale in Via Carducci. Tre persone in ospedale e auto distrutte

Un altro incidente stradale segna la giornata dell’8 novembre. Il bilancio questa volta è di tre persone ferite trasportate in ospedale dalla Pubblica assistenza della Spezia e da quella di Pitelli. L’episodio risale alle 21 all’altezza del semaforo posto all’incrocio tra Via Carducci e Via della Pianta. Per dinamiche in fase di accertamento un’utilitaria dove viaggiava un uomo e un’altra auto con quattro passeggeri a bordo sono entrate in collisione. Uno dei mezzi è rimasto in mezzo alla strada mentre l’altro si è schiantato contro il parapedonale in prossimità del semaforo. L’impatto è stato violento, il muso dell’utilitaria è andato in mille pezzi e si è verificata anche la dispersione di carburante. La carcassa dell’auto ha cominciato anche a fumare e chi è intervenuto sul posto ha avuto la prontezza di levare le chiavi dal quadro.

I militi delle pubbliche assistenze hanno preso in carico i tre feriti che lamentavano dolori al volto e allo sterno. Erano presenti anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e la Polizia locale. Gli agenti hanno regolamentato la viabilità e proceduto con i rilievi del sinistro. All’origine dell’incidente non sarebbe da escludere che una delle due auto sia passata con il rosso, in quel tratto sono presenti le telecamere che scioglieranno i dubbi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com