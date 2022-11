La Guida Michelin premia Ventimiglia, due ristoranti ottengono l’ambita stella

La 68^ edizione della guida Michelin illumina la penisola con 38 nuove stelle e in Italia 2023 sono 33 le novità. Tra le 38 novità, sono 20 gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni, 6 dei quali con età uguale o under 30 e un dato da sottolineare sono due ristorante made in Imperia, anzi, made in Ventimiglia: i Balzi Rossi, sito nei pressi dell’omonima località, vicino al valico di frontiera di ponte san Ludovico e Casa Buono, in corso Cuneo n. 28, frazione Trucco.

Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide MICHELIN commenta: «Questa Selezione 2023 della Guida MICHELIN racchiude 385 ristoranti stellati guidati da Chef con profili molto diversi tra loro. Un nuovo record per la penisola, che sottolinea quanto la tradizione della cucina italiana e l’innovazione siano un connubio perfetto per esperienze culinarie eccezionali, ricche di emozioni, storia e convivialità».

