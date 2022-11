“Orientati al futuro”: da giovedì a sabato in vetrina l’offerta formativa delle scuole superiori spezzine

Quale scuola superiore scegliere per il proprio futuro? Per aiutare i giovanissimi studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado verso una scelta consapevole tra licei, istituti tecnici e professionali, con particolare attenzione ai nuovi indirizzi, nel quadro della annuale iniziativa regionale “Orientamenti”, avrà luogo il salone locale dell’orientamento scolastico organizzato dal Comune della Spezia in collaborazione con Ministero dell’Istruzione tramite l’Ufficio Scolastico Regionale – ambito territoriale della Spezia, Provincia della Spezia, ALFA Liguria (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) e con la partecipazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“Una bussola per i più giovani, ecco Orientati al futuro alla Spezia – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – la Mediateca si trasforma in un salone dell’orientamento scolastico rivolto a tutti gli studenti di terza media che devono decidere quale scuola superiore scegliere. Un’occasione di incontro importante per i nostri ragazzi”.

