Orlando: “Svolta decisa del Pd a sinistra? Sono molto d’accordo, serve un’alternativa”

Genova. Una svolta decisa del Pd a sinistra? “Sono molto d’accordo. Credo che il Pd si debba caratterizzare come una forza in grado di criticare anche il modello di sviluppo e di farlo anche con una rinnovata capacità di mettere in campo un’alternativa. Penso che questa sia la strada da seguire e che i numeri del lavoro povero, della precarietà e della crisi ambientale ci dicano che è la direzione necessario”.

È l’appello lanciato a Genova da Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e deputato del Pd, intervenuto oggi al convegno organizzato dalla Cgil a Sestri Ponente col segretario nazionale Maurizio Landini. Un intervento sulla stessa linea di un veterano come l’ex parlamentare Mario Tullo, che negli scorsi giorni chiedeva di far presto senza aspettare il congresso nazionale.

» leggi tutto su www.genova24.it